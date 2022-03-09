Выборы президента Туркменистана: Казахстан направит четверых наблюдателей

По данным ЦИК РК, в наблюдении за выборами в Туркменистане примут участие четыре представителя Казахстана. Они войдут в состав миссий от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Это первый секретарь посольства РК в Туркменистане Алмаз Буркутбаев, помощник военного атташе посольства РК в Туркменистане Марлен Рыспеков, член ЦИК РК Асылбек Смагулов , советник посольства РК в Туркменистане Дастан Сулейменов.

Внеочередные президентские выборы в Туркменистане состоятся 12 марта 2022 года. Ныне действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от участия в президентской гонке, решив «дать дорогу молодым».

Первым зарегистрированным кандидатом в президенты стал его сын Сердар Бердымухамедов, выдвинутый Демократической партией Туркменистана. С 11 февраля 2021 года 40-летний Сердар занимает пост вице-премьер-министра.

В предвыборные списки также вошли:

представитель Аграрной партии, заместитель хокима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов;

директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята Перхат Бегенджов (выдвинула группа граждан Бапского велаята);

Бердымаммет Гурманов — кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана;

Бабамурад Мередов, начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;

Максатмырат Овезгелдиев, директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института;

Какагелди Сарыев (выдвинут группой граждан Марыйского велаята);

Депутат Меджлиса Туркменистана V созыва Максат Одешов;

проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин республики, родившийся в ней, не моложе 40 и не старше 70 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий в стране и работающий в государственных органах, общественных объединениях, на предприятиях, в учреждениях, организациях. Президент избирается непосредственно народом Туркмении и вступает в должность с момента принесения им присяги.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов и отметил, что огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.

В феврале 2022 года Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сообщало, что Казахстан и Туркменистан наращивают взаимную торговлю. Так, оборот торговли между двумя государствами за январь-ноябрь 2021 года составил $200,1 млн по сравнению c $118,1 млн за аналогичный период 2020 года.