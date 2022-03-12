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Законодательство РК
11:09 12.03.2022

Явка на выборах президента Туркменистана составила 25%

Туркменистан голосование Фото: pixabay
Досрочные выборы президента Туркменистана начались 12 марта. В списке кандидатов – девять человек, в их числе сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

По данным ЦИК Туркменистана, к 10:00 по времени Нур-Султана явка на президентских выборах составила 25,24%.

По Ахалскому велаяту проголосовало 25,03%, Балканскому велаяту – 27,40%, Дашогузскому велаяту – 25,68%, Лебапскому велаяту – 24,37%, Марыйскому велаяту – 24,64%, по городу Ашхабаду – 25,78% избирателей.

Голосование продолжается.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности.

На должность президента претендуют девять кандидатов. Первым зарегистрированным кандидатом стал сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар Бердымухамедов.

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