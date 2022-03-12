Правительство России ушло из Instagram

Правительство России приняло решение уйти из соцсети Instagram. Это связано с требованием Генпрокуратуры России об ограничении действия соцсети на территории страны.

В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram. Правительство РФ

Как пояснили в пресс-службе правительства, новости продолжат публиковать в Telegram, «ВКонтакте» и на официальном сайте.

12 марта глава Instagram Адам Моссери сообщил, что блокировка социальной сети «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром». По его информации, около 80% пользователей в России подписаны на иностранные аккаунты.

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11 марта Роскомнадзор заявил, что Instagram будет заблокирован в полночь 14 марта.