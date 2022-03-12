Нацбанк Кыргызстана временно запретил вывозить доллары банкам и МФО

Национальный банк Кыргызстана временно запретил вывоз долларов за рубеж.

Временные ограничения касаются коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызстана.

В финрегуляторе отметили, что меры были приняты для обеспечения экономической безопасности и стабилизации ситуации на валютном рынке страны.

Запрет на вывоз наличных долларов начал действовать 11 марта с 17:30 по времени Нур-Султана.