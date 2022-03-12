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15:36 12.03.2022

Нацбанк Кыргызстана временно запретил вывозить доллары банкам и МФО

Кыргызстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Запрет на вывоз наличных долларов начал действовать 11 марта с 17:30 по времени Нур-Султана. Эти меры были приняты для обеспечения экономической безопасности в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк Кыргызстана временно запретил вывоз долларов за рубеж.

Временные ограничения касаются коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызстана.

В финрегуляторе отметили, что меры были приняты для обеспечения экономической безопасности и стабилизации ситуации на валютном рынке страны.

Запрет на вывоз наличных долларов начал действовать 11 марта с 17:30 по времени Нур-Султана.

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