Аэропорт в Актобе временно работает только по ночам

Прием и выпуск воздушных судов приостановлены в дневное время суток. Все полеты будут осуществлять после 18:00, в ночное время суток. После устранения дефектов экспертами Авиационной администрации Казахстана будет проведено повторное обследование взлетно-посадочной полосы и принято решение по дальнейшей эксплуатации. Работы ведутся. До 17 марта все работы должны успеть сделать. Говорить о том, что аэропорт закрывается, слишком рано. Есть замечания, эти замечания устраняются. Пресс-служба акимата Актюбинской области

9 марта в аэропорту была обследована взлетно-посадочная полоса. В ходе осмотра местами обнаружены дефекты состояния ВПП, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики. Авиационной администрацией Казахстана было принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта до устранения нарушений.