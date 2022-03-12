Ливень в Алматы: в ДЧС обратились к горожанам

убрать вещи с балконов и лоджий;

не прятаться около стен домов;

ставить личное транспортное средство на стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев;

обращать внимание на SMS-сообщения о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.