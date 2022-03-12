16:17 12.03.2022
Ливень в Алматы: в ДЧС обратились к горожанам
Фото: Zakon.kz
«Казгидромет» предупредил о том, что днем 13 марта в Алматы ожидается сильный дождь, передает Zakon.kz.
В целях безопасности ДЧС рекомендует предпринять меры, которые помогут избежать неприятностей:
убрать вещи с балконов и лоджий;
не прятаться около стен домов;
выходя из дома, закрыть окна;
отключить все электроприборы;
использовать ветрозащитную, непромокаемую одежду и обувь;
подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы);
ставить личное транспортное средство на стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев;
обращать внимание на SMS-сообщения о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.