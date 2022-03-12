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16:17 12.03.2022

Ливень в Алматы: в ДЧС обратились к горожанам

погода Фото: Zakon.kz
«Казгидромет» предупредил о том, что днем 13 марта в Алматы ожидается сильный дождь, передает Zakon.kz.

В целях безопасности ДЧС рекомендует предпринять меры, которые помогут избежать неприятностей:

  • убрать вещи с балконов и лоджий;

  • не прятаться около стен домов;

  • выходя из дома, закрыть окна;

  • отключить все электроприборы;

  • использовать ветрозащитную, непромокаемую одежду и обувь;

  • подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы);

  • ставить личное транспортное средство на стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев;

  • обращать внимание на SMS-сообщения о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.

Елена Беляева
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