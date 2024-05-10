Ливень и ветер ожидают в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
C 11 по 12 мая в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления, говорится в сообщении.
"ДЧС напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по вашей территории или в непосредственной близости", – обратились в ДЧС.
Кроме того, в ДЧС сообщили, что 11 мая днем, помимо сильного дождя, ожидается гроза, шквальный ветер, при грозе порывы могут достичь 17-22 метров в секунду.
ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.
Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:
– ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
– если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
– находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
– смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, что 11, 12 и 13 мая 2024 года на Казахстан обрушатся сильные дожди.