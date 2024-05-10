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Ливень и ветер ожидают в Алматы: ДЧС обратился к горожанам

Ливень и ветер ожидают в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 16:46 Фото: pexels
ДЧС Алматы 10 мая распространил оперативное предупреждение от "Казгидромета", сообщает Zakon.kz.

C 11 по 12 мая в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления, говорится в сообщении.

"ДЧС напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по вашей территории или в непосредственной близости", – обратились в ДЧС.

Кроме того, в ДЧС сообщили, что 11 мая днем, помимо сильного дождя, ожидается гроза, шквальный ветер, при грозе порывы могут достичь 17-22 метров в секунду.

ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

– ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

– если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

– находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

– смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, что 11, 12 и 13 мая 2024 года на Казахстан обрушатся сильные дожди.

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