120 семей получили жилье в Туркестанской области

Как сообщает пресс-служба акимата области, по программе «Нұрлы жер» здесь было построено шесть многоэтажных жилых домов на 20 квартир каждый.

Жилье получили 60 семей из категории социально уязвимых слоев населения, три человека, оставшиеся без попечения родителей, 57 – многодетных семей.

Дома построены по программе «Нұрлы жер». По поручению главы государства в этом году увеличены объемы строительства доступного жилья. Все это – результат государственной политики, направленной на повышение благосостояния населения. От всей души поздравляю новоселов. Пусть ваши дома наполнятся достатком и счастьем, а в стране будет мир и благополучие, – сказал Шукеев.

Всего в Толебийском районе в очереди на получение квартир – 4520 человек.

В 2021 году в Туркестанской области введено в эксплуатацию 823,8 тыс. кв. м жилья (6590 квартир).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также, как и в других районах, в Толедо Шукеева познакомили с предпринимателями и их производствами, которые были открыты благодаря государственным грантам в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

В Толеби в рамках второго направления госпрограммы «Еңбек» кредиты получили 38 жителей.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

70 человек получили госгранты на реализацию новых бизнес-идей.

Аким области поручил акиму района и ответственным руководителям усилить работу по обеспечению занятости населения.

Традиционно глава региона встретился с толебийцами, среди которых были аксакалы и ветераны района, председатели этнокультурных объединений и молодежь.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На неформальной встрече акимом области были озвучены направления исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, новые планы по развитию государства. В ответ толебийцы высказали свои идеи и предложения.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Заслушал Шукеев и обращения граждан, заверив обратившихся в том, что для решения озвученных проблем будет проведена работа местной исполнительной власти.