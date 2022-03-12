Аймагамбетов поддержал учительницу, которой нахамил школьник

Как и многие казахстанцы, посмотрев видео с участием педагога и школьника в СШ №4, я был возмущен таким отношением к учителю. Во все времена наши граждане отличались уважением к старшим, в особенности – к учителям. Уважение к старшим, семейные ценности, честность, добропорядочность, трудолюбие, культ знаний, законопослушность и патриотизм должны быть основой воспитания и нашего подрастающего поколения, – сказал Аймагамбетов.

Сообщается, что министр поговорил с учителем. Как выяснилось, она работает в сфере образования 11-й год.

Выразил ей слова поддержки и поблагодарил за столь важный ежедневный труд, терпение и преданность делу. Что касается школьника и родителей, которые несут ответственность за несовершеннолетних детей, будут приняты меры в соответствии с законодательством. Составлен административный протокол. Также возбуждено административное производство в отношении родителей, – отметил Аймагамбетов.

По словам министра, решение будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Алматинской области.

Отмечу, что, со своей стороны, мы будем принимать строгие меры для пресечения такого отношения к педагогам. В обществе статус учителя должен быть высок. Ранее мы сообщали, что будет рассмотрен вопрос об оказании школьнику психологической помощи и постановке его на учет. В этом вопросе важна совместная воспитательная работа родителей и школы, – заключил Аймагамбетов.

11 марта на уроке биологии ученик 2005 года рождения поговорил с педагогом на повышенных тонах, выражаясь нецензурной бранью. Учитель обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по ст. 434, ч. 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство».