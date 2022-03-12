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20:02 12.03.2022

Макрон и Шольц призвали Путина к поиску дипломатического решения конфликта в Украине

военные Фото: интернет-представительство президента Украины
В ходе телефонного разговора с президентом России главы Франции и Германии настаивали на незамедлительном прекращении огня в Украине, передает Zakon.kz.
В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня в Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание, – приводит ТАСС цитату правительства Германии.

До беседы с главой российского государства Олаф Шольц провел переговоры с лидером Украины. Канцлер узнал у Владимира Зеленского его оценку сложившейся ситуации. Стороны договорились поддерживать связь.

В Кремле отметили, что президент России информировал о положении дел относительно гуманитарной ситуации в районе вооруженного столкновения. Путин привел ряд фактов грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Президент РФ отметил, что не раз были сорваны операции по спасению населения, а мирные граждане были запуганы при попытках эвакуации.

Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие действия были прекращены.

Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями.

Как уточняется, лидеры государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике.

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