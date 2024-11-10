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Трамп и Путин обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине

Трамп и Путин обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 01:07 Фото: kremlin.ru, flickr/Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Во время разговора Трамп посоветовал Путину "избегать эскалации" вооруженного конфликта и подчеркнул значительное военное присутствие США в Европе, рассказал изданию один из источников.

По словам нескольких собеседников, лидеры также обсудили возможность достижения мира в Европе, а Трамп выразил заинтересованность в продолжении переговоров для скорейшего урегулирования конфликта в Украине.

Этот разговор стал первым контактом между Трампом и Путиным после победы республиканца на выборах в США пять дней назад.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и высказался об украинском кризисе. 

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