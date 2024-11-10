Трамп и Путин обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Во время разговора Трамп посоветовал Путину "избегать эскалации" вооруженного конфликта и подчеркнул значительное военное присутствие США в Европе, рассказал изданию один из источников.
По словам нескольких собеседников, лидеры также обсудили возможность достижения мира в Европе, а Трамп выразил заинтересованность в продолжении переговоров для скорейшего урегулирования конфликта в Украине.
Этот разговор стал первым контактом между Трампом и Путиным после победы республиканца на выборах в США пять дней назад.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и высказался об украинском кризисе.