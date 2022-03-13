Психолог привела методы борьбы со стрессом без употребления спиртного

В беседе с 5-tv.ru эксперт отметила, что употребление спиртных напитков дает лишь временное расслабление и такой же временный эмоциональный подъем. Возникает ощущение, что все трудности отступают и далеко уходят. На самом деле это не так, эффект быстро улетучивается, и в дальнейшем человек нуждается в увеличении дозы, что приводит к алкоголизму.

Стресс – это внутреннее психологические и физиологическое напряжение, возникает оно из-за накопления определенных внутренних и внешних событий. А в случае употребления алкоголя мы абсолютно теряем способность находить выход из сложившейся трудности, что является основной задачей в момент стресса, – объяснила психолог.

В момент, когда нервы напряжены, эксперт советует сохранять спокойствие и эмоциональную стабильность.

Кроме алкоголя Фураева рекомендует убрать кофеиносодержащие продукты и напитки, при этом можно оставить немного сладкого на тот случай, если десерт поднимает вам настроение. Однако злоупотреблять конфетами и пирожными не стоит, лучше увеличить объем потребляемой воды: нехватка жидкостей – тоже своеобразный стресс для организма, напомнила эксперт.

В числе действенных методов здоровый сон, сбалансированное питание, занятия спортом, йогой, дыхательными практиками, медитациями и частые встречи с друзьями и родственниками.

К примеру психолог считает эффективной для восполнения энергии медитацию «Ресурсное место». Она заключается в том, что пациенту предлагается мысленно переместиться в свое место силы, например, на берег моря, в горы или ягодную полянку.

Помогает также простое упражнение – выпрямление шеи и спины, а также глубокое дыхание. Оно работает на то, чтобы «сдружить» разум и тело.

Упражнения на гибкость равны гибкости разума, это отличный вариант для балансирования душевным состоянием, – утверждает психосоматолог.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на метод Шапиро, способствующий стиранию негативных воспоминаний и психотравм. Но необходимо помнить, что у техники Шапиро есть противопоказания: эпилепсия и психические заболевания.

Если приведенные советы не помогают вновь оказаться в гармонии с душой и телом, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.

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