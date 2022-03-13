Маргарита, Кити Щербатская, Гермиона Грейнджер – женские персонажи, которые вдохновляют

Элизабет Беннет. «Гордость и предубеждение», Джейн Остин. Одна из самых популярных книжных героинь в мире. Она не так красива, как ее старшая сестра Джейн, но умна, сдержанна и доброжелательна. Лиззи не поддается эмоциям, предпочитает здраво мыслить, всегда держится с достоинством и умеет за себя постоять. Во время публикации романа героиня вызвала резонанс своим поведением, так как умела защищать себя и своих родных, имела смелость дерзить мужчине выше себя по статусу и отказать в замужестве в силу своих моральных убеждений – все это было крайне нелепо и возмутительно для Великобритании XIX века. Однако сейчас образ Лиззи стал культовым и любимым у миллионов людей по всему миру.

Марья Болконская. «Война и мир», Лев Толстой. Самый чистый персонаж из романа Льва Николаевича. В произведении ей уделено не так много времени, как Наташе Ростовой, но сквозь страницы чувствуется та теплота и нежность автора к героине – прототипом Марьи была мать Толстого. Княжна Болконская немногословна, не любит общество, худощава и некрасива, привлекательна разве только большими грустными глазами. Вместе с тем она очень добрая, искренняя, мечтательная, мудрая не по годам девушка. Княжна очень любит близких. Когда умирает жена Андрея, Марья берет на себя заботу о племяннике, ухаживает за раненным братом и всецело отдает себя родным. Девушка мечтает о счастливой семейной жизни, и автор исполняет ее мечту – в конце мы можем увидеть по-настоящему счастливую княжну Марью.

Маргарита. «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков. Королева бала Сатаны, бесстрашная и красивая женщина, которая может любить до боли – это Маргарита из бессмертного произведения Булгакова. Ее образ весьма отличается от привычного портрета женского персонажа из русской классической литературы. Маргарита – в первую очередь муза, вдохновение Мастера, благодаря ей он написал свой роман. Она поддерживала любимого, всегда рядом с ним и даже заключила сделку с Дьяволом ради него. Она не смирилась со своей судьбой, как это делает большинство девушек в литературе, а боролась за свое счастье, как истинная воительница. Недаром сам Дьявол разглядел в ней ее живую, статную и сильную натуру.

Кити Щербацкая. «Анна Каренина», Лев Толстой. Персонаж, который на фоне Анны Карениной остается незамеченным и недооцененным. Но для подрастающего поколения в пример ставить Кити Щербацкую – намного полезнее. Почему? Да все просто: в отличие от главной героини, Кити не разрушила свой брак, не закрутила скандальный роман, прикрываясь бурными чувствами. Она отлично умеет скрывать свои эмоции, принимать верные решения и помнить о настоящем девичьем достоинстве – при том она младше Анны на семь-восемь лет. В образе Кити представлены все черты «идеальной» девушки, которые так высоко ценил Толстой: внешняя и внутренняя красота, доброта, милосердие, чувство собственного достоинства и заботливость. Помимо всех этих качеств Кити также – любящая жена и прекрасная мать.