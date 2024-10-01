Казахстанские шахматистки резко поднялись в мировом рейтинге после Олимпиады

Члены женской сборной Казахстана по шахматам, которые недавно блестяще выступили на Олимпиаде в Венгрии, улучшили свои положения в топ-100 мирового рейтинга среди девушек, сообщает Zakon.kz.

1 октября Международная федерация шахмат (FIDE) опубликовала обновленный вариант рейтинга лучших шахматисток планеты.

Призеры Олимпиады-2024 в Будапеште, все пятеро наших спортсменок, вошли в топ-25 мирового рейтинга.





Фото: Instagram/kzchessfederation

В новом рейтинге FIDE среди девушек Бибисара Асаубаева занимает второе место (2487), Меруерт Камалиденова – на восьмой строчке (2378), Алуа Нурман – на 10-й позиции (2356), Ксения Балабаева – на 12-й ступени (2335), а Амина Каирбекова замыкает топ-25 (2288).

Нельзя не отметить 18-е место еще одной казахстанки Лии Курмангалиевой (2324).



Хорошие рейтинговые очки появились благодаря "серебру" нашей женской сборной на Олимпиаде в Будапеште (Венгрия).



Сразу после завершения Всемирной шахматной олимпиады наших шахматисток поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

А в столичном аэропорту спортсменок встретил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.