СМИ: Атаковано консульство США в Ираке

Об этом пишет Национальное иракское информационное агентство.

Говорится, что в этом регионе по тревоге были подняты силы ВВС Соединенных Штатов. Иракские СМИ предполагают, что обстрел произошел шестью баллистическими ракетами.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr March 12, 2022

Эрбиль является столицей Иракского Курдистана. Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе. Сейчас в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Кроме этого, в регионе приостановлено авиасообщение.

Высказываются предположения о том, что ракетный удар мог быть нанесен со стороны соседнего Ирана.

Курдские источники сообщают о продолжающихся взрывах в городе.