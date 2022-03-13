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06:51 13.03.2022

СМИ: Атаковано консульство США в Ираке

Атаковано генконсульства в Ираке Фото: pixabay
Ряд telegram-каналов сообщает о серии взрывов в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Несколько ракет упали в районе генконсульства США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Национальное иракское информационное агентство.

Говорится, что в этом регионе по тревоге были подняты силы ВВС Соединенных Штатов. Иракские СМИ предполагают, что обстрел произошел шестью баллистическими ракетами.

Эрбиль является столицей Иракского Курдистана. Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе. Сейчас в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Кроме этого, в регионе приостановлено авиасообщение.

Высказываются предположения о том, что ракетный удар мог быть нанесен со стороны соседнего Ирана.

Курдские источники сообщают о продолжающихся взрывах в городе.

Константин Вноровский
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