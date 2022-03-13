СМИ: Атаковано консульство США в Ираке
Об этом пишет Национальное иракское информационное агентство.
Говорится, что в этом регионе по тревоге были подняты силы ВВС Соединенных Штатов. Иракские СМИ предполагают, что обстрел произошел шестью баллистическими ракетами.
— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022
Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr
Эрбиль является столицей Иракского Курдистана. Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе. Сейчас в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Кроме этого, в регионе приостановлено авиасообщение.
Высказываются предположения о том, что ракетный удар мог быть нанесен со стороны соседнего Ирана.
Курдские источники сообщают о продолжающихся взрывах в городе.