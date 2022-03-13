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08:00 13.03.2022

Количество заражений COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане

Количество заразившихся коронавирусом Фото: pixabay
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике снизилось на 26 человек. В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях не зафиксировано ни одного случая COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 марта 2022 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 8,

  • в городе Алматы – 41,

  • в городе Шымкент – 1,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 4,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 5,

  • в Костанайской области – 9,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 4,

  • в СКО – 14,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

609 человек в Казахстане выздоровели от COVID-19.

  • в городе Нур-Султане - 7,

  • в городе Алматы - 17,

  • в городе Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 18,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 49,

  • в Атырауской области - 0,

  • в ВКО - 5,

  • в Жамбылской области - 119,

  • в ЗКО - 275,

  • в Карагандинской области - 30,

  • в Костанайской области - 24,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 1,

  • в Павлодарской области - 18,

  • в СКО - 42,

  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 1 280 971 человека от COVID-19.

Константин Вноровский
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