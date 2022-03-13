Количество заражений COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 марта 2022 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 8,

в городе Алматы – 41,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 5,

в Костанайской области – 9,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 4,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

609 человек в Казахстане выздоровели от COVID-19.

в городе Нур-Султане - 7,

в городе Алматы - 17,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 18,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 49,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 5,

в Жамбылской области - 119,

в ЗКО - 275,

в Карагандинской области - 30,

в Костанайской области - 24,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 18,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 1 280 971 человека от COVID-19.