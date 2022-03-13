Количество заражений COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 марта 2022 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 8,
в городе Алматы – 41,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 9,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 4,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
609 человек в Казахстане выздоровели от COVID-19.
в городе Нур-Султане - 7,
в городе Алматы - 17,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 18,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 49,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 5,
в Жамбылской области - 119,
в ЗКО - 275,
в Карагандинской области - 30,
в Костанайской области - 24,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 18,
в СКО - 42,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровело 1 280 971 человека от COVID-19.