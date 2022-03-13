Более 16 кг марихуаны изъято у жителя Акмолинской области

В поле зрения сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области попал 63-летний житель города Щучинска, в прошлом уже имевший проблемы с законом за сбыт наркотиков. Согласно оперативной информации, он снова взялся за старое.

В ходе проверки оперативниками было установлено, что мужчина для «бизнеса» арендовал съемную квартиру, на которой устроил своего рода «наркомагазин».

В ходе задержания сбытчика и санкционированного обыска съемной квартиры оперативниками обнаружены и изъяты мешок, два полиэтиленовых пакета и 353 газетных свертка с наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом более 16 кг.

По месту жительства в ходе проведенного обыска обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тысяч тенге и 1200 долларов США.