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Законодательство РК
13:27 13.03.2022

Более 16 кг марихуаны изъято у жителя Акмолинской области

16 кг изъято Акмолинская область Фото: Instagram/aqmola_pd
Акмолинскими наркополицейскими из незаконного оборота изъяты более 16 кг марихуаны и денежные средства в сумме 300 тысяч тенге и 1200 долларов США, сообщает Zakon.kz.

В поле зрения сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области попал 63-летний житель города Щучинска, в прошлом уже имевший проблемы с законом за сбыт наркотиков. Согласно оперативной информации, он снова взялся за старое.

В ходе проверки оперативниками было установлено, что мужчина для «бизнеса» арендовал съемную квартиру, на которой устроил своего рода «наркомагазин».

В ходе задержания сбытчика и санкционированного обыска съемной квартиры оперативниками обнаружены и изъяты мешок, два полиэтиленовых пакета и 353 газетных свертка с наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом более 16 кг.

По месту жительства в ходе проведенного обыска обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тысяч тенге и 1200 долларов США.

В отношении задержанного начато досудебное производство по статье 297 ч. 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов
Константин Вноровский
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