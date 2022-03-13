В ЕС считают, что эффект от санкций против России проявится позже

Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект, – приводит слова Борреля турецкий телеканал NTV.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввел максимальное количество финансовых санкций в отношении России. По его словам, введенные санкции уже оказали негативное влияние на российскую экономику.

Также председатель ЕС отметил, что помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации. Он счел необходимым избежать эскалации конфликта и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.

25 февраля на фоне объявления Москвой военной операции в Украине Европейский союз последовал за Великобританией и США, введя в действие новый пакет антироссийских санкций. Были приняты и персональные санкционные меры, а также закрыто воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, ряд крупных российских банков отключили от платежной системы SWIFT.