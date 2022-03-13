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15:05 13.03.2022

В ЕС считают, что эффект от санкций против России проявится позже

Санкции против России Фото: Twitter/Josep Borrell Fontelles
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил о невозможности наступления немедленного эффекта от санкций против России, сообщает Zakon.kz.

Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект, – приводит слова Борреля турецкий телеканал NTV.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввел максимальное количество финансовых санкций в отношении России. По его словам, введенные санкции уже оказали негативное влияние на российскую экономику.

Также председатель ЕС отметил, что помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации. Он счел необходимым избежать эскалации конфликта и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.

25 февраля на фоне объявления Москвой военной операции в Украине Европейский союз последовал за Великобританией и США, введя в действие новый пакет антироссийских санкций. Были приняты и персональные санкционные меры, а также закрыто воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, ряд крупных российских банков отключили от платежной системы SWIFT.

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