Запасы продуктов пополняются на системной основе – МТИ

В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулировании отдельных продавцов на рынках. МТИ и Министерство сельского хозяйства (МСХ) просят не поддаваться панике.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др. Пресс-служба МТИ РК

Отмечается, что в стране нет дефицита сахара. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются.

Также в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным семи расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на производство удобрений – в Мангистауской области и Алматы.

По данным АЗРК, завершены два расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено восемь со снижением цены на продукцию (пять в Костанайской области и три – в СКО).

Заключено семь актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации.

Ажиотаж связан с тем, что Россия заявила о запрете на вывоз сахара до 31 августа 2022 года.