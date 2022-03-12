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21:32 12.03.2022

Дефицита сахара в Казахстане нет – в Минторговли разъяснили ситуацию

соцпродукт Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство торговли и интеграции РК сообщает о том, что в настоящее время в Казахстане сформированы запасы основных продовольственных товаров, передает Zakon.kz.

Ранее в Минсельхозе заявили, что запасов сахара в Казахстане хватит на три месяца. Однако многие восприняли информацию как сигнал о возможном дефиците продукта в ближайшее время. В Минторговли отметили, что в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трех месяцев.

В рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара: у Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 2022 года 250 тыс. тонн сахара без уплаты таможенных пошлин. Министерство торговли и интеграции РК

Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование оборотной схемы торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.

Ажиотаж связан с тем, что Россия заявила о запрете на вывоз сахара до 31 августа 2022 года.

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