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18:30 13.03.2022

10 человек избили егеря в Туркестанской области

нападение Фото: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК
При проведении рейдовых мероприятий на Шардаринском водохранилище неизвестные напали на сотрудника егерской службы ТОО «Шардара балык», передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 марта около 23:30.

Позже на место выехали сотрудники отдела рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Они и вызвали полицию.

В настоящее время личности некоторых нападавших установлены и сотрудниками Келесского районного отдела полиции Туркестанского ДП проводятся мероприятия по их задержанию. Нанесен материальный ущерб машине егерской службы, – рассказал официальный представитель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

О причинах конфликта пока неизвестно.

Сообщается, что пострадавший егерь в настоящее время госпитализирован.

По данному факту ведется досудебное расследование.

Елена Беляева
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