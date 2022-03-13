10 человек избили егеря в Туркестанской области

Инцидент произошел 12 марта около 23:30.

Позже на место выехали сотрудники отдела рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Они и вызвали полицию.

В настоящее время личности некоторых нападавших установлены и сотрудниками Келесского районного отдела полиции Туркестанского ДП проводятся мероприятия по их задержанию. Нанесен материальный ущерб машине егерской службы, – рассказал официальный представитель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

О причинах конфликта пока неизвестно.

Сообщается, что пострадавший егерь в настоящее время госпитализирован.

По данному факту ведется досудебное расследование.