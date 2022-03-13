14 случаев локальных подтоплений зафиксировали в ДЧС Алматы

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в Алатауском районе была откачена вода по трем адресам - улице К. Шарипова 26,28, проспекту Раймбека 397, на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Братская 2.

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

В Алмалинском районе тоже по трем адресам убрали воду со дворов и подвалов.

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

В Медеуском районе произошло затопление паркинга ЖК «Айсулу» по улице Кунаева, 15. На месте работали представители ОСИ.

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

В Турксибском районе, по ул. Табачнозаводская, из-за засорения арычной сети произошло подтопление двора частного дома. На месте работает руководство районного акимата, ГКП «Алматы тазалык», сотрудники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

Отмечается, что норма осадков за март в Алматы составляет 76 мм, с начала месяца выпало 51,2 мм осадков, за 13 марта с 16:00 по 21:00 – 10 мм.

Также поступило штормовое предупреждение о том, что в горах Алматы ночью 14, сутки 15-16 марта в горах ожидаются сильные осадки – дождь и снег, временами туман.