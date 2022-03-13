Потоп на проезжей части: алматинцы делятся видео после дождя

- Да, на Правды без лодки дорогу не перейти, на Абая-Алтынсарина еще и с арыка вся грязь, бутылки всплывают.

- Сегодня столкнулись мы лично с такой ситуацией. Арыки были после зимы, все в грязи и мусоре, т.е. забиты, и вода пошла другим путем, и потекла прям под наш многоэтажный дом. Воскресенье, кто придет на помощь? Никто! Взяли лопату и грабли и пошли сами чистить, и так весь город! Я к тому, что помимо неправильных отводов сточных вод, арыки по городу забиты зимней грязью!!!Надо чистить, акимат! И срочно!