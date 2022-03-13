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20:59 13.03.2022

Потоп на проезжей части: алматинцы делятся видео после дождя

ливень Фото: скриншот
Жители Алматы публикуют в социальных сетях видео с затопленными улицами города, передает Zakon.kz.

Пользователи не только поделились историями, но и призвали акимат навести в городе порядок:

- И все из-за того, что при строительстве дорог, домов и т.д., решение принимают не те люди, не специалисты! Куда дели все арыки? Под бордюры спрятали?

- Да, на Правды без лодки дорогу не перейти, на Абая-Алтынсарина еще и с арыка вся грязь, бутылки всплывают.

- Сегодня столкнулись мы лично с такой ситуацией. Арыки были после зимы, все в грязи и мусоре, т.е. забиты, и вода пошла другим путем, и потекла прям под наш многоэтажный дом. Воскресенье, кто придет на помощь? Никто! Взяли лопату и грабли и пошли сами чистить, и так весь город! Я к тому, что помимо неправильных отводов сточных вод, арыки по городу забиты зимней грязью!!!Надо чистить, акимат! И срочно!

Ранее «Казгидромет» предупредил о том, что днем 13 марта в Алматы ожидается сильный дождь.

Елена Беляева
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