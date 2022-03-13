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23:43 13.03.2022

На трассе в Павлодарской области застряло 200 автомобилей

дорога Фото: Zakon.kz
Из-за ухудшения погодных условий закрыта трасса республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты, передает Zakon.kz.

В ДЧС региона рассказали, что из-за метели образовалась пробка из 150 легковых и 50 грузовых автомобилей.

В связи со сложившейся ситуацией был выставлен пост от местной полицейской службы и задействован пункт обогрева на базе гостиницы «Сарухан». Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза совместно с ПП-14 и МПС эвакуировали 36 человек, из них шесть детей, – говорится в сообщении.

Эвакуированных накормили. А после затор был устранен и автотранспорт тронулся единой колонной в сопровождении сотрудников УЧС и МПС.

Елена Беляева
Павлодарская область
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