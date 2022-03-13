На трассе в Павлодарской области застряло 200 автомобилей

В ДЧС региона рассказали, что из-за метели образовалась пробка из 150 легковых и 50 грузовых автомобилей.

В связи со сложившейся ситуацией был выставлен пост от местной полицейской службы и задействован пункт обогрева на базе гостиницы «Сарухан». Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза совместно с ПП-14 и МПС эвакуировали 36 человек, из них шесть детей, – говорится в сообщении.

Эвакуированных накормили. А после затор был устранен и автотранспорт тронулся единой колонной в сопровождении сотрудников УЧС и МПС.