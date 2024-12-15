Две трассы закроют для автомобилей в Туркестанской и Жамбылской областях

В связи с ухудшением погодных условий 15 декабря вводят ограничение движения транспорта на двух трассах республиканского значения в Туркестанской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

С 12:00 в Туркестанской области для движения грузовых автомобилей закрыт участок дороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-620 – от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова.

С 17:00 вводят ограничение для проезда грузового транспорта в Жамбылской области на участке дороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593 – от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области.

В АО "НК "КазАвтоЖол" напоминают, что дополнительную информацию круглосуточно можно получить в в колл-центре 1403.

Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий в снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области. Спасателям на вахтовках пришлось эвакуировать восемь человек.