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Общество

Две трассы закроют для автомобилей в Туркестанской и Жамбылской областях

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 12:40 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий 15 декабря вводят ограничение движения транспорта на двух трассах республиканского значения в Туркестанской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

С 12:00 в Туркестанской области для движения грузовых автомобилей закрыт участок дороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-620 – от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова.

С 17:00 вводят ограничение для проезда грузового транспорта в Жамбылской области на участке дороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593 – от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области.

В АО "НК "КазАвтоЖол" напоминают, что дополнительную информацию круглосуточно можно получить в в колл-центре 1403.

Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий в снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области. Спасателям на вахтовках пришлось эвакуировать восемь человек.

Андрей Дюсупов
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