Ребенок выпал из рук матери на эскалаторе в ТРЦ в Уральске

Как пишет портал «Мой город», инцидент случился 13 марта. Мама с младенцем поднимались в торговом центре на эскалаторе. В момент, когда они находились между первым и вторым этажом, малышка выскользнула из рук женщины и упала вниз.

Полицейские проводят проверку по данному случаю.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние.