00:02 14.03.2022
Ребенок выпал из рук матери на эскалаторе в ТРЦ в Уральске
Фото: скриншот
Девятимесячная девочка находится в городской многопрофильной больнице в крайне тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.
Как пишет портал «Мой город», инцидент случился 13 марта. Мама с младенцем поднимались в торговом центре на эскалаторе. В момент, когда они находились между первым и вторым этажом, малышка выскользнула из рук женщины и упала вниз.
Полицейские проводят проверку по данному случаю.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние.