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00:46 14.03.2022

Знаки зодиака, которые сильнее всех переживают из-за любовных драм

астрология Фото: pixabay
Астрологи рассказали, что Близнецам, Весам и Стрельцам приходится больше остальных страдать из-за чувств, передает Zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ruБлизнецы нервничают и опираются на притяжение к партнеру больше остальных знаков зодиака. Они всегда стремятся радовать свои вторые половинки. Им не свойствен эгоизм и в связи с этим они часто забывают о своих желаниях. Иногда представители этого знака зодиака настолько отдают себя, что не могут остановиться, от влюбленности Близнецы теряют голову и идут на поводу у чувств.

Весы стараются любой ценой избежать и уладить конфликты. Они хотят, чтобы партнеры обожали их. При полном доверии Весы могут быть бескорыстными, что порой и выходит им боком. Обидеть их может тот факт, что любимый использует расположение этого знака с выгодой только для себя.

Очень требовательным в любви могут показаться Стрелецы, при этом они бывают уязвимыми и открытыми к новым отношениям, ведут себя честно по отношению к своим партнерам. При этом, эти знаки зодиака легко ранимы, когда дело касается их партнеров.

Елена Беляева
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