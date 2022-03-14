Знаки зодиака, которые сильнее всех переживают из-за любовных драм

Как пишет 5-tv.ru, Близнецы нервничают и опираются на притяжение к партнеру больше остальных знаков зодиака. Они всегда стремятся радовать свои вторые половинки. Им не свойствен эгоизм и в связи с этим они часто забывают о своих желаниях. Иногда представители этого знака зодиака настолько отдают себя, что не могут остановиться, от влюбленности Близнецы теряют голову и идут на поводу у чувств.

Весы стараются любой ценой избежать и уладить конфликты. Они хотят, чтобы партнеры обожали их. При полном доверии Весы могут быть бескорыстными, что порой и выходит им боком. Обидеть их может тот факт, что любимый использует расположение этого знака с выгодой только для себя.

Очень требовательным в любви могут показаться Стрелецы, при этом они бывают уязвимыми и открытыми к новым отношениям, ведут себя честно по отношению к своим партнерам. При этом, эти знаки зодиака легко ранимы, когда дело касается их партнеров.