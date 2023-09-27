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Три знака зодиака, у представителей которых осенью начнутся новые отношения

любовь Фото: freepik
Эта осень может стать очень особенной и незабываемой для Стрельцов, Близнецов и Козерогов. По словам астрологов, впереди их ждет счастливое будущее с любимым человеком, сообщает Zakon.kz.

Осенью 2023 года у части людей зародится настоящая любовь. У некоторых новые отношения начнутся уже в первые недели октября, пишет 24tv.ua.

Стрелец

Уже в скором времени в вашей жизни может появиться человек, который перевернет весь мир. Наконец-то почувствуете себя счастливыми и любимыми. Доверьтесь своему сердцу и всегда будьте собой.

Близнецы

Вы можете уже давно знать друг друга, но даже не догадываться, какой сюрприз подготовила судьба. Эта осень станет для Близнецов временем любви. Вас ждут крепкие и гармоничные отношения.

Козерог

Неожиданно у вас могут начаться отношения. Не думайте, что скажут другие, наслаждайтесь жизнью и прислушивайтесь к своему сердцу. Звезды пророчат вам искреннюю взаимную любовь.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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