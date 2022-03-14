Роскосмос опубликовал видео пролета астероида

Перед вами уже знакомый астероид (138971) 2001 CB21, пролетающий по созвездию Волопаса. Он пролетел мимо Земли 4 марта на расстоянии 4,8 млн км со скоростью 12 км/с, - говорится в сообщении.

Съемка была проведена при помощи 50-см телескопа Кубанского государственного университета.

Следующий раз астероид сблизится с Землей примерно на 8,1 млн км 29 сентября 2026 года.