Мимо Земли пролетят три крупных астероида

Ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся 3 астероида. Один из них имеет размер с дом, а два космических камня размером с самолет, передает Zakon.kz.

По данным NASA, 96-метровый астероид, получивший название 2024 ЭДЗ, приблизится первым и пройдет мимо планеты в 836 тыс. км. Этот астероид размером с самолет и его ближайшее сближение с Землей произойдет уже сегодня 18 марта.

Второй астероид размером с самолет или 140 м также приблизится к Земле 18 марта. Он пройдет мимо планеты в 924 тыс. км.

И еще один астероид, на этот раз размером с дом приблизится также 18 марта на расстояние 1 330 000 км.

Отмечается, что астероиды не представляют опасности для планеты.

Ранее сообщалось, что в Армении началась подготовка космонавтов для покорения Марса.



