Мимо Земли пролетят три крупных астероида
Фото: pixabay
Ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся 3 астероида. Один из них имеет размер с дом, а два космических камня размером с самолет, передает Zakon.kz.
По данным NASA, 96-метровый астероид, получивший название 2024 ЭДЗ, приблизится первым и пройдет мимо планеты в 836 тыс. км. Этот астероид размером с самолет и его ближайшее сближение с Землей произойдет уже сегодня 18 марта.
Второй астероид размером с самолет или 140 м также приблизится к Земле 18 марта. Он пройдет мимо планеты в 924 тыс. км.
И еще один астероид, на этот раз размером с дом приблизится также 18 марта на расстояние 1 330 000 км.
Отмечается, что астероиды не представляют опасности для планеты.
Ранее сообщалось, что в Армении началась подготовка космонавтов для покорения Марса.
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