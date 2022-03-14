Самолет с гуманитарной помощью вылетел в Украину из Алматы

14 марта рано утром из Алматы в польский Катовице вылетел очередной самолет авиакомпании Air Astana.

На нем будет вывезена группа казахстанцев, эвакуируемых из Украины. В этот раз самолет летит не пустой, а с гуманитарным грузом в виде медикаментов для населения Украины.

Мы собрали 17 наименований лекарственных препаратов, это антигипертезивные препараты, антибиотики, противовоспалительные препараты, противокашлевые препараты. Данным рейсом мы отправляем часть груза - 31 палета, оставшаяся часть будет отправлена другим рейсом. Общий вес гуманитарной помощи составит 28 тонн 200 кг груза. Перечень лекарств был по протоколам составлен, все решает правительственная комиссия, но украинская сторона запрашивала, какие лекарства им сейчас больше всего нужны. Препараты в основном местного производства. Казахстан, естественно, не останется без лекарств, отправляя такую гуманитарную помощь. Менеджер представительства ТОО «СК-Фармация» по Алматы Шолпан Адильбекова

Отправляемая часть гуманитарного груза уместилась в четырех больших контейнерах весом по несколько тонн каждый, все они были оперативно погружены в грузовой отсек самолета с помощью автопогрузчиков.

Фото: Zakon.kz

Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства.

Фото: Zakon.kz

После получения обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.

Для безопасной доставки грузов на территорию Украины правительство Казахстана договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине. Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК были проработаны маршруты. Таким образом, груз вначале будет доставлен в польский город Катовице, после чего доставлен до Украины наземным транспортом. Шолпан Адильбекова

Фото: Zakon.kz

Ожидается, что вторая партия гуманитарного груза будет отправлена 15 марта также из Алматы еще одним самолетом, который полетит за эвакуированными казахстанцами.