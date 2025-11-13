Из Казахстана в Афганистан вылетел военный самолет с врачами и гуманитарной помощью

В Афганистан из Казахстана отправили гуманитарную помощь для поддержки населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее поручение дал президент.

"Из государственного материального резерва выделены необходимые лекарства, медицинские инструменты, постельные принадлежности, палатки и другие средства первоочередной необходимости. Также Министерством здравоохранения РК сформирована и направлена группа медицинских работников для оказания квалифицированной помощи пострадавшим", – рассказали 13 ноября 2025 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Фото: МЧС

Всего в состав гуманитарного груза вошли 34 наименования общим весом 18 тонн.

Фото: МЧС

Доставка осуществляется самолетом Министерства обороны, гуманитарная помощь будет передана афганской стороне уже сегодня.

Мощное землетрясение произошло в Афганистане ночью 3 ноября. В результате погибли не менее 27 человек, более 850 получили ранения.