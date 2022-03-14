Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:17 14.03.2022

Из-за гололеда шесть школ ВКО перевели на дистанционное обучение

ВКО отмена занятий Фото: pixabay
Гололед наблюдается в поселках Касыма Кайсенова, Мамай Батыра, Сагыр, Ново-Канайка, Украинка, сообщает Zakon.kz.

В Уланском районе ВКО шесть школ перевели на дистанционное обучение из-за сильного гололеда.

По информации ДЧС области, гололед наблюдается в поселках Касыма Кайсенова, Мамай Батыра, Сагыр, Ново-Канайка, Украинка.

Накануне в ДЧС сообщили об открытии движения на участке трассы Алматы – Усть-Каменогорск (778-967 км, Аягоз – Калбатау).

Ранее синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте.

Новость по теме

Тепло или холодно – какой будет погода в марте

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
13.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский предложил переговоры в Израиле, Россия предупредила США
13.03.2022
Падение экскаватора в Каспий попало на видео
13.03.2022
Полицейские задержали мать, бросившую новорожденного на улице в Шымкенте
13.03.2022
Трамп предупредил о риске третьей мировой войны из-за ситуации в Украине
13.03.2022
Главная Топ LIVE Все