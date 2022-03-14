08:17 14.03.2022
Из-за гололеда шесть школ ВКО перевели на дистанционное обучение
Фото: pixabay
Гололед наблюдается в поселках Касыма Кайсенова, Мамай Батыра, Сагыр, Ново-Канайка, Украинка, сообщает Zakon.kz.
В Уланском районе ВКО шесть школ перевели на дистанционное обучение из-за сильного гололеда.
По информации ДЧС области, гололед наблюдается в поселках Касыма Кайсенова, Мамай Батыра, Сагыр, Ново-Канайка, Украинка.
Накануне в ДЧС сообщили об открытии движения на участке трассы Алматы – Усть-Каменогорск (778-967 км, Аягоз – Калбатау).
Ранее синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте.
Тепло или холодно – какой будет погода в марте
Новость по теме