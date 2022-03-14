Из-за гололеда шесть школ ВКО перевели на дистанционное обучение

В Уланском районе ВКО шесть школ перевели на дистанционное обучение из-за сильного гололеда.

По информации ДЧС области, гололед наблюдается в поселках Касыма Кайсенова, Мамай Батыра, Сагыр, Ново-Канайка, Украинка.

Накануне в ДЧС сообщили об открытии движения на участке трассы Алматы – Усть-Каменогорск (778-967 км, Аягоз – Калбатау).

Ранее синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте.