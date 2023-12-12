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Школьников шести городов перевели на дистанционное обучение

Школьников шести городов перевели на дистанционное обучение Фото: Zakon.kz
Во вторник, 12 декабря, учащиеся Астаны, Актау, Кокшетау, Актобе, Караганды и Костаная будут учится в онлайн формате из-за морозов и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно ранее, школьников с нулевого по 11 класс первой смены и студентов колледжей 1-2 курса Астаны во вторник переведут на дистанционное обучение. Причиной стало ухудшение погоды.

В Актау все студенты и школьники 12 декабря перейдут на онлайн-обучение из-за морозы и гололеда. В обычном формате работать продолжат только детские сады.

Карагандинские школьники первой смены останутся дома и будут учится онлайн из-за ухудшения погоды.

В Костанае и области вся первая смена в школах переведена на дистанционное обучение, так как морозы во вторник здесь усилятся до -34 градусов.

В Амолинской области учащиеся первой смены также перейдут на дистанционное обучение из-за ухудшения погоды.

В Актобе школьники с нулевого по девятый класс первой смены останутся на домашнем, дистанционном формате учебы из-за плохой погоды.

Ранее стало известно, что в 12 регионах Казахстана ввели ограничения движения на трассах из-за понижения температуры и метелей.

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Астана Акмолинская область Актау Актобе Караганда Костанай
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