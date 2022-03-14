Правительство Казахстана сделало заявление о финрынке

В правительстве выступили с заявлением из-за участившихся в Сети сообщений о возникающих проблемах, обусловленных негативным внешним макроэкономическим фоном. Заявление правительства опубликовало Миннацэкономики РК.

В заявлении говорится, что правительство и Нацбанк реализуют план совместных действий.

Для обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительство вместе с НБ РК разработало программу защиты тенговых вкладов, которая предусматривает начисление премии по депозитам населения за счет государственного бюджета.

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 трлн тенге, или 40% от активов.

Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.

Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом.

В правительстве напомнили, что в январе была увеличена сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге до 20 млн тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Для сдерживания роста цен правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

В целом, правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации. Правительство РК

Власти призвали население не поддаваться панике и доверять официальным источникам информации. За распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность.