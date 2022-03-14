Пленарное заседание Мажилиса – 14 марта 2022 года

На заседании был озвучен ответ Генеральной прокуратуры РК на запрос депутатской группы «Жана Казахстан» о ходе расследования январских событий.

Кроме того, депутаты рассмотрели подготовку заключения по проекту закона Республики Казахстан «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Также рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова.

В ходе заседания также было рассмотрено принятие присяги депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гаухар Нугмановой.

Дополнительно были рассмотрены вопросы:

об избрании депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гаухар Нугмановой в состав Комитета по социально-культурному развитию;