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Законодательство РК
10:00 14.03.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 14 марта 2022 года

Пленарное заседание Мажилиса Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК состоялось пленарное заседание, передает Zakon.kz.

На заседании был озвучен ответ Генеральной прокуратуры РК на запрос депутатской группы «Жана Казахстан» о ходе расследования январских событий.

Кроме того, депутаты рассмотрели подготовку заключения по проекту закона Республики Казахстан «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Также рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова.

В ходе заседания также было рассмотрено принятие присяги депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гаухар Нугмановой.

Дополнительно были рассмотрены вопросы:

  • об избрании депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гаухар Нугмановой в состав Комитета по социально-культурному развитию;

  • об избрании депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Магеррама Магеррамова в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Анастасия Московчук
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