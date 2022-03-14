Итоги двухлетней борьбы с COVID-19 в Казахстане подвели в Минздраве

Первые случаи коронавирусной инфекции в Казахстане были зарегистрированы 13 марта 2020 года.

В первых дней объявления пандемии в стране была создана Межведомственная комиссия, где приняли более двух тысяч оперативных и рациональных решений, касающихся здоровья населения и работы бизнеса.

За два года казахстанцы пережили пять подъемов заболеваемости, которые длились от одного до трех месяцев. При этом каждый последующий подъем заболеваемости был выше предыдущего.

На сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно регистрируется до 100 случаев.

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Инфраструктура

Для оказания медицинской помощи в городах были построены 16 модульных и реконструированы три инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, закуплено более трех тысяч аппаратов ИВЛ.

185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием.

Служба скорой медицинской помощи усилена 1367 единицами автотранспорта, удалось достигнуть 100%-ной оснащенности парка передвижных медицинских комплексов.

В 184 лабораториях страны проводится ПЦР-диагностика КВИ, с начала пандемии в Казахстане провели более 22 млн исследований.

Наряду с обеспечением ПЦР-диагностики, министерство постоянно проводит генетическое изучение вирусов (проведено 26 420 исследований 1331 проб).

На территории страны была выявлена циркуляция пяти штаммов коронавирусной инфекции («Альфа», «Бета», «Дельта», «Эта», «Омикрон»).

Были созданы стабилизационные фонды лекарственных средств. Для лечения коронавирусной инфекции сформирован двухмесячный запас.

Вакцинация

С 1 февраля прошлого года в Казахстане начали вакцинацию. В нашей стране на базе Карагандинского фармацевтического комплекса была запущена локализация производства вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» (Россия).

На базе Национального института биобезопасности разработана и производится отечественная вакцина QazVac.

Продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.

Гражданам с начала кампании по вакцинации было доступно шесть видов вакцин («Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, SinoPharm, «Спутник Лайт» и Pfizer).

Всего первым компонентом вакцинировали 10,3 млн человек, вторым компонентом – 9,7 млн человек. Ревакцинировано – 2,9 млн человек.

Цифровые технологии

В январе 2021 года в Казахстане внедрили мобильное приложение Ashyq, которое интегрировано с Единым интеграционным порталом и электронным паспортом вакцинации.

Была разработана единая база лабораторных исследований, где ведется централизованный учет ПЦР-исследований.

Внедрен электронный паспорт вакцинации, который признается в 30 странах (Аргентина, Белиз, Боливия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Эстония, Япония, Чехия, Черногория, Шри-Ланка, Эквадор).

С учетом эпидемиологической ситуации Минздрав пересмотрел ограничительные меры.

В настоящее время практически все ограничительные меры сняты, за исключением регионов, находящихся в красной зоне эпидемиологического риска.

В Минздраве подчеркнули, что пандемия еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации.