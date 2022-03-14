Мария Агапова заявила о готовности к следующему поединку

Спустя неделю после проигрыша павлодарская спортсменка Мария Агапова сделала заявление о перспективах возвращения в октагон.

Новость по теме Марию Агапову отстранили от боев в UFC после поражения

Напомним, 6 марта Агапова и Мороз встретились в предварительном карде на UFC 272, где победу одержала украинка удушающим приемом во втором раунде.

Люди приезжают в казино Лас-Вегаса и проигрывают все до копейки. Затем они залезают в долги, чтобы отыграться. И это перерастает в болезнь. Это забавно, ведь я как они. Люблю поиграть. Только не в казино. И не на деньги. Проигрывать плохо и больно. И каждый раз очень большая жажда отыграться. В ближайшее время будем подписывать новый контракт. С новой соперницей. Мария Агапова

Мария Агапова на данный момент отстранена от боев по медицинским причинам сроком на один месяц, до 5 апреля.

Свой последний бой я проиграла, но я очень хорошо набрала в борьбе. Думаю, я должна продолжать идти в этом направлении. И надеюсь, через год я наберу побольше борьбы, грэпплинга, опыта и, надеюсь, состоится наш реванш с Мариной. Буду над этим работать. Новая рабочая неделя. Новый кемп. Мария Агапова

Поражение от Мороз стало для Агаповой вторым в четырех боях UFC.

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