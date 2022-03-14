10:19 14.03.2022
Вновь избранные депутаты приняли присягу в Мажилисе
Фото: qhp.kz
Вновь избранные депутаты Гаухар Нугманова и Магеррам Магеррамов вошли в составы Комитета по социально-культурному развитию и Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент Zakon.kz.
В связи с поступившим заявлением прошу поддержать заявление депутата в состав комитета. Гаухар Нугманова имеет большой опыт в общественной работе. Председатель Комитета по социально-культурному развитию Жамиля Нурманбетова
В свою очередь председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов добавил, что поступило заявление от Магеррама Магеррамова войти в состав профильного комитета.
Кожахметов напомнил, что Магеррам Магеррамов – общественный деятель, юрист, был депутатом мажилиса 6-го созыва Народной парии.
Заявления новых мажилисменов поддержали 104 присутствующих депутата.
Ранее сообщалось, что Мажилис досрочно прекратил полномочия депутатов Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова.