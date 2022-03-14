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Законодательство РК
10:19 14.03.2022

Вновь избранные депутаты приняли присягу в Мажилисе

присяга Фото: qhp.kz
Вновь избранные депутаты Гаухар Нугманова и Магеррам Магеррамов вошли в составы Комитета по социально-культурному развитию и Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент Zakon.kz.
В связи с поступившим заявлением прошу поддержать заявление депутата в состав комитета. Гаухар Нугманова имеет большой опыт в общественной работе. Председатель Комитета по социально-культурному развитию Жамиля Нурманбетова

В свою очередь председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов добавил, что поступило заявление от Магеррама Магеррамова войти в состав профильного комитета.

Кожахметов напомнил, что Магеррам Магеррамов – общественный деятель, юрист, был депутатом мажилиса 6-го созыва Народной парии.

Заявления новых мажилисменов поддержали 104 присутствующих депутата.

Ранее сообщалось, что Мажилис досрочно прекратил полномочия депутатов Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова.

Айша Тулеубекова
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