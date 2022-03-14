10:40 14.03.2022
Силовики до последнего не применяли оружие во время январских событий – генпрокурор
Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса Парламента заявил, что силовики до последнего момента не применяли оружие во время январских событий, передает Zakon.kz.
Вы видели видео, как молодых солдат избивали и издевались над ними. Даже тогда к нападавшим никакие силы не применялись. Это было воспринято как слабость.Генеральный прокурор РК Берик Асылов
Например, по версии следствия, 5 января нападавшие проломили забор, ворвались в резиденцию президента. В Кызылорде захватили КАМАЗ и целенаправленно направили его на сотрудников правоохранительных органов. Один из них погиб.
Такие действия расцениваются как акт терроризма. Я подчеркиваю, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие.Берик Асылов