Силовики до последнего не применяли оружие во время январских событий – генпрокурор

Вы видели видео, как молодых солдат избивали и издевались над ними. Даже тогда к нападавшим никакие силы не применялись. Это было воспринято как слабость. Генеральный прокурор РК Берик Асылов

Например, по версии следствия, 5 января нападавшие проломили забор, ворвались в резиденцию президента. В Кызылорде захватили КАМАЗ и целенаправленно направили его на сотрудников правоохранительных органов. Один из них погиб.