Казахстанские боксеры завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате Азии

По итогам финальных боев у юниоров шестеро представителей Казахстана поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Кроме того, на счету молодых казахстанских боксеров семь серебряных и 10 бронзовых медалей. С данным показателем казахстанцы заняли третье общекомандное место в итоговом протоколе. Лидером медального зачета в юниорском турнире стала сборная Узбекистана, завоевавшая 11 медалей высшей пробы. Команда Индии с восемью наградами расположилась на второй строчке.

Фото: Instagram/aiba_official

Золотой медалью Чемпионата Азии награждены казахстанцы Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг) и Санжар-Али Бегалиев (66 кг). У девушек не имели себе равных Аружан Жанабаева (66 кг) и Куралай Егинбайкызы (80 кг).

14 марта на ринге Аммана пройдут финальные бои молодежного турнира.

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