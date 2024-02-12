Казахстанские боксеры завоевали три медали на малом чемпионате мира

В Софии (Болгария) завершился международный турнир по боксу "Кубок Странджа-2024", где казахстанские мастера кожаной перчатки завоевали три награды различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Эти состязания уже давно получили статус малого чемпионата мира, так как в них принимают участие многие ведущие боксеры разных сборных. По итогам соревнований в копилке казахстанской команды три медали. "Золото" в активе Дулата Бекбауова (67 кг), "серебро" заработал Санжар Ташкенбай (51 кг), а "бронза" досталась Турсынбаю Кулахмету (80 кг).

Не повезло в финале нашему чемпиону мира 2023 года Санжару Ташкенбаю, который уступил боксеру из Индии Амиту Пангалу со счетом 0:5.

Казахстан благодаря этим трем медалям разместился на пятой строчке командного зачета. Впереди всех оказался Узбекистан: представители этой страны завоевали пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. В призовую тройку вошли Индия (2/2/2) и Болгария (одно "золото" и четыре "бронзы").

Тем временем стал известен список наших боксеров, которые представят Казахстан на мировом лицензионном турнире в итальянском городе Бусто-Арсицио. За путевки на Олимпийские игры в Париже поспорят Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Асланбек Шымбергенов, братья Нурбек и Айбек Оралбай.

Среди женщин на итальянский ринг поднимутся Алуа Балхыбекова, Жайна Шекербекова, Римма Волосенко, Наталья Богданова и Валентина Хальзова. Отборочный турнир в Италии пройдет с 4 по 12 марта.

У казахстанских боксеров пока две путевки в Париж, они принадлежат Камшыбеку Конкабаеву и Карине Ибрагимовой.

