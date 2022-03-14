10:52 14.03.2022
Генпрокурор РК: Конечной целью акций являлся насильственный захват власти
Фото: Zakon.kz
Берик Асылов на заседании Мажилиса Парламента Казахстана рассказал о ходе расследования январских трагических событий. По словам генерального прокурора, конечной целью акций являлся насильственный захват власти, сообщает Zakon.kz.
Возникли риски для территориальной целостности Казахстана, мы могли потерять государственность, – отметил Берик Асылов.
Также генеральный прокурор уточнил, что КНБ расследует 15 дел о госизмене и попытках захвата власти.
По этим делам бывший глава Комитета нацбезопасности Масимов и три его заместителя арестованы с санкции суда. Еще два руководителя этого органа подозреваются в злоупотреблении полномочиями и привлечены к ответственности. Делам КНБ присвоен гриф «совершенно секретно», – заключил Асылов.