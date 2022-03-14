Генпрокурор РК: Конечной целью акций являлся насильственный захват власти

Возникли риски для территориальной целостности Казахстана, мы могли потерять государственность, – отметил Берик Асылов.

Также генеральный прокурор уточнил, что КНБ расследует 15 дел о госизмене и попытках захвата власти.

По этим делам бывший глава Комитета нацбезопасности Масимов и три его заместителя арестованы с санкции суда. Еще два руководителя этого органа подозреваются в злоупотреблении полномочиями и привлечены к ответственности. Делам КНБ присвоен гриф «совершенно секретно», – заключил Асылов.