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Законодательство РК
10:52 14.03.2022

Генпрокурор РК: Конечной целью акций являлся насильственный захват власти

захват власти Фото: Zakon.kz
Берик Асылов на заседании Мажилиса Парламента Казахстана рассказал о ходе расследования январских трагических событий. По словам генерального прокурора, конечной целью акций являлся насильственный захват власти, сообщает Zakon.kz.
Возникли риски для территориальной целостности Казахстана, мы могли потерять государственность, – отметил Берик Асылов.

Также генеральный прокурор уточнил, что КНБ расследует 15 дел о госизмене и попытках захвата власти.

По этим делам бывший глава Комитета нацбезопасности Масимов и три его заместителя арестованы с санкции суда. Еще два руководителя этого органа подозреваются в злоупотреблении полномочиями и привлечены к ответственности. Делам КНБ присвоен гриф «совершенно секретно», – заключил Асылов.

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