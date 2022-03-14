Это была спланированная террористическая акция — Асылов о январских беспорядках

Берик Асылов отметил, что с 7 января в Алматы и Алматинской области продолжились попытки захвата блокпостов.

Как я уже говорил, была первая волна – мирные митинги. Тогда не было столкновений. Однако затем в рядах митингующих проявились различного рода экстремисты. Далее начались столкновения – это была вторая волна, – заявил генпрокурор.

После к толпе присоединились бандиты.

К ним присоединились радикалы. Мы видим сращивание криминала, экстремизма и радикализма. Все действия наносились координированно. Налицо спланированная акция, – заключил Асылов.

Ранее генеральный прокурор уточнил, что силовики до последнего момента не применяли оружие во время январских событий и были вынуждены это сделать, чтобы защитить граждан.