Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:46 14.03.2022

Это была спланированная террористическая акция — Асылов о январских беспорядках

беспорядки Фото: Zakon.kz
На заседании Мажилиса Парламента генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал о том, что к бандитам во время беспорядков присоединились радикалы, сообщает Zakon.kz.

Берик Асылов отметил, что с 7 января в Алматы и Алматинской области продолжились попытки захвата блокпостов.

Как я уже говорил, была первая волна – мирные митинги. Тогда не было столкновений. Однако затем в рядах митингующих проявились различного рода экстремисты. Далее начались столкновения – это была вторая волна, – заявил генпрокурор.

После к толпе присоединились бандиты.

К ним присоединились радикалы. Мы видим сращивание криминала, экстремизма и радикализма. Все действия наносились координированно. Налицо спланированная акция, – заключил Асылов.

Ранее генеральный прокурор уточнил, что силовики до последнего момента не применяли оружие во время январских событий и были вынуждены это сделать, чтобы защитить граждан.

Анастасия Московчук
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Мажилис
Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
13.03.2022
Полицейские задержали мать, бросившую новорожденного на улице в Шымкенте
13.03.2022
МИД Франции озвучил новый пакет санкций против России
13.03.2022
Врачи назвали признаки, при которых необходимо отказаться от кофе
13.03.2022
Турция не собирается присоединяться к санкциям против России
13.03.2022
Главная Топ LIVE Все