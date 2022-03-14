11:01 14.03.2022
Восемь сотрудников ДКНБ и один полицейский задержаны в Алматы — Асылов
Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса Парламента прокомментировал информацию о применении пыток к задержанным после трагических январских событий, передает Zakon.kz.
Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти. В антикоррупционной службе 234 уголовных дела. Это их прямая подследственность по уголовно-процессуальному кодексу.Генеральный прокурор РК Берик Асылов
По словам генпрокурора, девять наиболее резонансных случаев расследуют спецпрокуроры.
В рамках указанных дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников ДКНБ и один полицейский. Все они с санкции суда арестованы. В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании Департамента полиции Алматинской области. В Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 гражданам. В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер.Берик Асылов
Также генпрокурор сообщил, что еще два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался. Расследования продолжаются.
Как рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, из прокуратуры и МВД поступило 125 уголовных дел.
По 109 заявлениям расследования начаты нашей службой. В итоге проводится расследование по 234 уголовным делам. Заявителям, утверждавшим, что их пытали с применением высоких температур, удалось опознать подозреваемых. Дела переданы специальным прокурорам. Еще восемь уголовных дел с причинением смерти.Олжас Бектенов
Бектенов отметил, что цель Антикора — восстановить всю хронологию событий.
На это потребуется время, так как беспорядки носили хаотичный характер. Многие заявители указывают на правоохранителей, которые были в масках и касках. Следствие собирает события по крупицам. Эта работа осложняется тем, что многие камеры были повреждены в ходе беспорядков.Олжас Бектенов
Большинство заявителей подозреваются в массовых беспорядках.
Не исключается, что эти травмы могли быть получены в ходе массовых беспорядков. Сейчас известно, что у 46 заявителей обнаружены легкие телесные повреждения.Олжас Бектенов