Стало известно, когда завершат реконструкцию здания акимата Алматы

Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции зданий акимата Алматы и ТРК «Казахстан» ожидается в октябре 2022 года. Роман Скляр

По словам заместителя премьер-министра, в ходе беспорядков также пострадало имущество 1630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд тенге. Соответствующие выплаты производятся из резерва правительства, а также частных фондов.

По состоянию на 11 марта региональными комиссиями одобрены 1192 заявки из 1630. Оставшиеся предприниматели получат возмещение после завершения процедур оценки.

Вместе с тем всем субъектам МСБ оказали поддержку в виде:

освобождения от платы за аренду государственного имущества;

предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц;

приостановления претензионно-исковой работы по заемщикам и уведомлениям заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности;

изменения сроков уплаты налогов и плат;

приостановления начатых и инициируемых органами государственных доходов налоговых и таможенных проверок и невыставления уведомлений по камеральному контролю.