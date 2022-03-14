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11:24 14.03.2022

Стало известно, когда завершат реконструкцию здания акимата Алматы

реконструкция здания Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, когда завершат реконструкцию здания акимата Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.
Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции зданий акимата Алматы и ТРК «Казахстан» ожидается в октябре 2022 года. Роман Скляр

По словам заместителя премьер-министра, в ходе беспорядков также пострадало имущество 1630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд тенге. Соответствующие выплаты производятся из резерва правительства, а также частных фондов.

По состоянию на 11 марта региональными комиссиями одобрены 1192 заявки из 1630. Оставшиеся предприниматели получат возмещение после завершения процедур оценки.

Вместе с тем всем субъектам МСБ оказали поддержку в виде: 

  • освобождения от платы за аренду государственного имущества;

  • предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц;

  • приостановления претензионно-исковой работы по заемщикам и уведомлениям заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности;

  • изменения сроков уплаты налогов и плат; 

  • приостановления начатых и инициируемых органами государственных доходов налоговых и таможенных проверок и невыставления уведомлений по камеральному контролю.

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