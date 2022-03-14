В Нур-Султане разыграли Кубок президента Федерации волейбола ветеранов РК

В соревнованиях приняли участие 10 клубных мужских команд из Нур-Султана, Семея, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской областей.

Возраст участников составил более 60 лет. Среди них – люди разных профессий.

Фото: Федерации волейбола ветеранов

Но всех их объединяет любовь к волейболу, который для них – не просто вид спорта и игра, это образ жизни.

Как отметил президент Федерации волейбола ветеранов Асет Адильхан, главная цель соревнований – популяризация волейбола, здорового образа жизни и спортивного долголетия.

Кроме того, те традиции, которые заложены спортсменами – ветеранами волейбола, позволяют развивать массовый и детский спорт.

За четыре года, что существует федерация, сформировалась сборная Казахстана по волейболу среди ветеранов, которая участвует во многих международных турнирах. Тренируются и дети, они приобретают какие-то навыки. Благодаря этому мы развиваем и детский спорт. Это прямое исполнение поручения нашего президента о развитии массового, детского спорта. Возраст участников говорит о том, что у наших спортсменов большое спортивное долголетие. Думаю, это хороший стимул для подрастающего поколения. Дюсенбай Турганов, депутат Мажилиса, президент Казахстанской федерации параволейбола

Фото: Федерации волейбола ветеранов

Отличная техника, высокое мастерство и воля к победе, которые продемонстрировали команды, гарантировали яркие эмоции и накалы страстей.

По итогам двух дней соревнований победителем стала команда из Алматинской области, второе место завоевала команда из Восточно-Казахстанской области, а третье – поделили команды из Актюбинской и Павлодарской областей.