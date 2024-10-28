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Такиев сменил Абыкаева на посту главы Казахстанской федерации волейбола

Такиев сменил Абыкаева на посту главы Казахстанской федерации волейбола, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:37 Фото: Павел Михеев
Министр финансов Мади Такиев возглавил Казахстанскую федерацию волейбола (КФВ). С 1998 года президентом федерации волейбола был Нуртай Абыкаев, сообщает Zakon.kz.

Решение о смене главы КФВ было принято на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в Алматы.

"Новым президентом организации на период с 2024 по 2028 год был избран Мади Такиев. На этом посту он сменил Нуртая Абыкаева", – рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК 28 октября 2024 года.

В своей речи новый глава КФВ искренне поблагодарил делегатов за оказанное доверие.

Такиев сменил Абыкаева на посту главы Казахстанской федерации волейбола, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:37

Фото: Павел Михеев

Мади Такиев предложил Нуртаю Абыкаеву стать почетным президентом федерации и возглавить попечительский совет КФВ.

Такиев сменил Абыкаева на посту главы Казахстанской федерации волейбола, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:37

Фото: Павел Михеев

Также Мади Такиев напомнил, что Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть политику финансирования спорта в нашей стране.

В частности, клубы и федерации должны начать активное формирование спонсорского пула, сделав акцент на развитие массового спорта даже в самых отдаленных уголках Казахстана, а также должны усилить подготовку собственных спортсменов.

Такиев сменил Абыкаева на посту главы Казахстанской федерации волейбола, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:37

Фото: Павел Михеев

Напомним, Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана в феврале 2024 года. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

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