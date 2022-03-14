Нобелевские премии сразу за три года вручат в Стокгольме

В фонде отметили, что в этом году вручение Нобелевской премии состоится с 3 по 10 октября.

Нобелевский фонд также принял решение пригласить лауреатов Нобелевской премии 2022 года на Нобелевскую неделю в Стокгольме в декабре вместе с лауреатами 2020 и 2021 годов. Также запланирована церемония награждения в Филармонии и банкет в ратуше Стокгольма, – указано в информации.

Отмечается, что имя лауреата в области физиологии и медицины объявит 3 октября Нобелевский комитет при Каролинском институте. В области физики и химии – Нобелевские комитеты Королевской академии наук 4 и 5 октября.

Нобелевского лауреата в области литературы назовет Шведская академия 7 октября. В этот же день в Осло станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

10 октября объявят лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, а назовет его имя Нобелевский комитет по экономике при Королевской академии наук в Стокгольме.