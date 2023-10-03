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Нобелевскую премию по физике вручили за исследование электронов и природы света

Нобелевскую премию по физике вручили за исследование электронов и природы света Фото: pexels
Лауреатов Нобелевской премии 2023 года по физике объявили в Стокгольме. Главную научную награду получили три ученых за изучение электронов и природы света, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, обладателями Нобелевской премии по физике в 2023 году стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анна Л'Юилье. Их наградили за создание "вспышек света, достаточно кратких для того, чтобы сделать мгновенные снимки крайне быстрого движения электронов".

Исследование Агостини, Крауша и Л'Юилье позволит лучше изучить динамику электронов в веществе. Электроны движутся с такой высокой скоростью, что раньше проследить за их перемещением считали невозможной задачей. Однако лауреаты Нобелевской премии с этим справились. Их открытие позволит лучше понять природу света и разобраться, как ведут себя электроны внутри атомов и молекул.

"Лауреаты продемонстрировали способ создать крайне краткие вспышки света, которые можно использовать для измерения высокоскоростных процессов движения электронов и обмена энергией", – говорится в заявлении Нобелевского комитета.

За день до этого в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине – ее дали за открытие, которое помогло разработать вакцины от COVID-19.

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